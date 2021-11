Traf erstmals doppelt für Meppen: Morgan Faßbender.

Würzburg. "Wir wollen die Serie so lange halten, wie es geht", sagt "Geburtstagkind" Markus Ballmert nach dem 3:1-Sieg seines SV Meppen in Würzburg. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Markus Ballmert (Rechtsverteidiger des SV Meppen, der am Spieltag seinen 28. Geburtstag feierte): "Ich glaube, wir haben mir alle zusammen das Geschenk gemacht. Mit der Rückfahrt und Corona gibt es nicht so viel Zeit und so viele Möglichkei