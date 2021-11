Knickte vor seinem 7. Saisontor um: Luka Tankulic (Mitte).

Picturepower/Scholz

Würzburg. Fällt Luka Tankulic in den nächsten Spielen aus? Beim Sieg in Würzburg konnte der Kapitän des SV Meppen zwar nach einer Verletzung weiterspielen, doch die Fernsehbilder bereiten den Fans sorgen.

Plötzlich lag Tankulic in der 57. Minute am Boden. Ohne gegnerische Einwirkung war er im Mittelfeld böse mit dem rechten Fuß umgeknickt, als er einen Gegenspieler angreifen wollte. Sofort schlug der 30-Jährige die Hand vors Gesicht, was Sch