Duell im Spiel der "Serientäter": Der Meppener Willi Evseev (l.) gegen den Würzburger Leon Schneider.

Picturepower

Würzburg. Die Serie hat gehalten. Der SV Meppen siegt vor 987 Zuschauern bei den Würzburger Kickers mit 3:1 (1:1).

Damit feiern die Emsländer den fünften Sieg in Serie. Vereinsrekord in der 3. Liga. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung nach dem Abpfiff. Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt bleibt mit 30 Punkten in der Spitzengruppe.>>