Noch am Montag gegen Viktoria Köln durfte der SV Meppen sein Stadion voll auslasten.

Picturepower

Meppen. Wegen der steigenden Coronazahlen muss der Fußball-Drittligist SV Meppen in seinen kommenden Heimspielen die Zahl der Zuschauer begrenzen.

Aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen hat die niedersächsische Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verabschiedet, die bereits am Mittwoch (24. November) in Kraft tritt. Die neuen Regeln lassen an öffentlichen Ort