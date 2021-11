Ehemaliger Meppen-Torjäger Undav schraubt Marktwert in die Höhe

So jubelte Deniz Undav am Sonntag in Oostende.

imago images/Belga

Brüssel. Deniz Undav, bis 2020 Stürmer des SV Meppen, schreibt in Belgien weiter an seinem Fußballmärchen und schraubt seinen Marktwert immer weiter in die Höhe.

Am 6. Oktober bezifferte das Portal Transfermarkt Undavs Marktwert auf 2,2 Millionen. Mittlerweile dürfte er weiter deutlich gestiegen sein. Denn Undav, der insgeheim von einem Einsatz in der deutschen Nationalmannschaft träumt,&n