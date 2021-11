In den letzten Spielen hatte Viktoria Köln viel zu jubeln.

imago images/Beautiful Sports

Meppen. Nach einem klassischen Fehlstart ist Viktoria Köln in die Erfolgsspur gesprungen. Nach Anlaufschwierigkeiten haben die Domstädter den Weggang von Mike Wunderlich verdaut. Heute (19 Uhr) erwartet der SV Meppen die Kölner. Der Gegnercheck:

Der Trainer: Bereits in der Saison 2017/18 war Olaf Janßen in der Rückrunde für 18 Spiele der Chef an der Seitenlinie von Viktoria Köln. In der Hinrunde der gleichen Spielzeit war er noch Coach beim FC St. Pauli. Nach Co-Trainer-Stationen b