Max Dombrowka ist als Linksverteidiger beim SV Meppen gesetzt.

Meppen. Drei Siege in Folge hat der SV Meppen in der 3. Liga zuletzt eingetütet. Nun wartet mit Viktoria Köln am Montag (19 Uhr) ein Gegner, der sich nach einem Fehlstart ebenfalls auf einem Höhenflug befindet. Wo führt den Weg für den SVM noch hin?

Die Meppener befinden sich nach 15 Spielen mit 24 Punkten auf dem 3. Platz der 3. Liga. Das Wort Aufstieg will bei den Emsländern aber noch niemand in den Mund nehmen, auch Max Dombrowka nicht. Er nehme Rang drei noch nicht ernst, da Waldho