Freuten sich über den Sieg in Lingen: Michael Holt, Eray Bayraktar und Stefan Raming-Freesen (v.l.). Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Meppen. Automatisch für das Traditionsmasters in Berlin qualifiziert ist der SV Meppen durch den Premierensieg beim Budenzauber Emsland. Datum und zwei mögliche Gegner stehen fest. Über eine mögliche Absage soll bald entschieden werden.

Wann soll gespielt werden? Am letzten Wochenende im Januar 2022 ist das Traditionsmasters in Berlin geplant, also am 29./30. Januar. Das ist der Wunsch der Veranstaltungsagentur. Wie wahrscheinlich ist das Turnier? Sorgen bereiten