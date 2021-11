So jubelte Bianca Becker (hinten) mit Lisa-Marie Weiss nach dem Führungstor in Hoffenheim. Foto: imago images/foto2press

Meppen. Die Fußballerinnen des SV Meppen steuern weiter die Rückkehr in die 1. Bundesliga an. Am Sonntag sollen im Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Bayern München (11 Uhr, Hänsch-Arena) die nächsten Punkte eingefahren werden.

Seit dem 1. Spieltag führt Meppen souverän die Tabelle an. Nur gegen den MSV Duisburg (0:3) ließ die Mannschaft von Cheftrainer Theodoros Dedes und Wulf-Rüdiger "Roger" Müller Punkte liegen. Den Rückschlag steckte das Team allerdings gut we