Thea Farwick spielt bei den Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Meppen. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Länderspielpremiere für Thea Farwick vom SV Meppen: Gegen Dänemark debütierte die Torhüterin in der deutschen U-16-Nationalmannschaft.

Am Dienstagabend stand Farwick beim 2:1-Sieg im dänischen Hadersleben, etwa 30 Kilometer nördlich von Flensburg, in der Startelf. In der 20. Minute schoss Alma Aagard die Däninnen vor 250 Zuschauern in 1:0-Pausenführung. Katharina