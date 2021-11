Nach dem Erfolg in Dortmund legt der SV Meppen eine Zwangspause ein. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Hansi Flick und Co. bremsen den Lauf des SV Meppen aus. Weil weltweit Länderspiele anstehen, legt die 3. Liga am kommenden Wochenende eine Pause ein. Ein Testspiel soll helfen.

Wo und gegen wen? Am Donnerstag (11. November, 14.30 Uhr) trifft Drittligist SV Meppen in einem Testspiel auf den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles Deventer. Ausgetragen wird das Duell nicht in der Hänsch-Arena, sondern auf der