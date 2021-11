8. Budenzauber Lingen: So viele Eintrittskarten gibt es noch

Beim letzten Turnier im Januar 2020 spielte Jens Robben für den SV Meppen. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Lingen. In der Länderspielpause können die Fans aus dem Emsland die fußballlose Zeit mit dem Budenzauber Lingen überbrücken. Der Ticketverkauf verspricht volle Ränge.

Wie viele Fans dürfen in die Halle? 3100 Zuschauer können am 12. November beim Turnier der Traditionsmannschaften in der Emslandarena dabei sein. „Der Ticketverkauf läuft gut. Wir sind ganz zufrieden“, berichtet Bernd Kühn von der veranstal