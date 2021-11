Stürmer Richard Sukuta-Pasu hatte am Samstag einen Kurzeinsatz bei Dortmund II. Donnerstag erwartet der SV Meppen den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles zum Test.

Meppen. Die Länderspielpause beschert in den Teams in höheren Fußball-Ligen am Wochenende Punktspielruhe. Der SV Meppen testet Donnerstag gegen den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles.

Der SV Meppen nutzt die Partie, um im Spielrhythmus zu bleiben. Er siegte am Samstag 1:0 bei Borussia Dortmund II. Das nächste Pflichtspiel steht erst am 22. November um 19 Uhr gegen Viktoria Köln auf dem Programm.Auf dem Gelände von U