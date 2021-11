Dirigent im Meppener Mittelfeld: Ole Käuper (l.) im Zweikampf mit Dortmunds Immanuel Pherai.

Picturepower

Dortmund. Gut gelaunt war nach dem Schlusspfiff auch Ole Käuper. Der SV Meppen feierte bei Borussia Dortmund II den dritten Auswärtssieg in Folge.

Eine Erklärung für die Stärke auf fremden Plätzen hat Käuper nicht. Immerhin gewann der SV Meppen in Dortmund schon die fünfte Partie in dieser Saison mit 1:0. Picturepower SVM-Spieler feiern in Dortmund