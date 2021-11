Ailton steht im Kader vom SV Werder Bremen.

Picturepower

Lingen. Der Gewinnspiel-Sieger für den Budenzauber Emsland steht fest: Die E-Jugend von Grün-Weiß Lehrte darf mit der Traditionsmannschaft von Werder Bremen beim Budenzauber in der Emslandarena in Lingen am 12. November einlaufen.

Das hat die Ziehung der Emslandsportredaktion der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung ergeben. In der Halbzeitpause des Drittliga-Spiels des SV Meppen gegen Türkgücü München (1:0) hatte Meppens Stadionsprecher Mike Flägel