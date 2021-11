In der Vorrunde treffen die Oldies vom SV Meppen und VfL Osnabrück aufeinander. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Lingen. Derby gleich in der Vorrunde: Der SV Meppen und der VfL Osnabrück treffen beim 8. Budenzauber in Lingen bereits in der Gruppenphase aufeinander. Das hat die Auslosung ergeben.

In Gruppe A bekommen es der SV Meppen und Titelverteidiger VfL Osnabrück am 12. November mit Budenzauber-Neuling FC St. Pauli zu tun. Die Emsländer und der Kiezclub bestreiten in der Emslandarena Lingen um 18.15 Uhr das Eröffnungs