Schlüssel zum Erfolg: So helfen sich die Spieler des SV Meppen gegenseitig

Zuletzt ein häufiges Bild: Die Spieler des SV Meppen feiern Hand in Hand mit den Fans.

Picturepower

Meppen. Drei Siege aus den letzten vier Spielen und bereits 21 Punkte nach 14 Spieltagen auf dem Konto: Der SV Meppen präsentiert sich in dieser Saison von einer seiner besten Seiten und befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Doch was ist der Schlüssel zum derzeitigen Erfolg?

Offensivmann Lukas Krüger findet eine Erklärung im Teamgeist, der derzeit beim SVM herrscht. Neben Trainer Rico Schmitt sind es vor allem die erfahrenen Spieler, die viele Tipps an die jüngeren weitergeben. Für Krüger ist dieses Gemeinschaf