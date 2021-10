Setzte einen Kopfball an den Pfosten: Lukas Krüger

Picturepower

Meppen. Der Platzverweis von Paterson Chato in der 37. Minute veränderte das Spiel. Vor allem in der zweiten Hälfte erarbeitete sich der SVM viele Möglichkeiten nach Flanken in Überzahl. Doch viele Kopfbälle fanden nicht den Weg ins Ziel. Schickt SVM-Trainer Rico Schmitt seine Spieler nun ans Kopfballpendel?

Immerhin hatten zuvor Jeron Al-Hazaimeh, Lukas Krüger oder auch Morgan Faßbender gute Möglichkeiten aus kurzer Distanz per Kopf leichtfertig hergeschenkt. Während Krüger in der 55. Minute nach perfekter Hereingabe von Markus Ballmert das Sp