An den Erfolg geglaubt hat Steffen Puttkammer (l.) bis zum Schluss. Meppen schlägt Türkgücü 1:0.

Pictorepower

Meppen . Der SV Meppen hat die 20-Punkte-Marke geknackt und ist im Soll. Aber Obacht, warnt Abwehrspieler Steffen Puttkammer: „Man darf sich keine Ruhepause gönnen."

"Die Liga ist verrückt", warnt der erfahrene Innenverteidiger im Interview. Deswegen war der Dreier beim 1:0 gegen Türkgücü München so wichtig.Wie fühlt es sich an, wenn das Tor nicht fallen will? Es ist dann irgendwann schon ein