Für Meppens Christoph Hemlein ist der 1:0-Sieg gegen Türkgücü München absolut verdient.

Picturepower

Meppen. Lange Zeit hat der SV Meppen gegen Türkgücü München in Überzahl gespielt. Neuzugang Richard Sukuta-Pasu erlöste die Hausherren kurz vor Schluss. Der SVM hat sich aufgerieben und sich letztlich mit drei Punkten beschenkt. Die Stimmen zum Spiel:

Christoph Hemlein (SV Meppen): "Am Ende ist es ein verdienter Sieg. In der 3. Liga musst du einige Szenen überstehen. Wenn ein Gegner mit zehn Mann spielt, musst du immer wieder anlaufen. Das haben wir auch getan und am Ende wurden wir belo