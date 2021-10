SV Meppen will möglichst schnell die 20-Punkte-Marke knacken

Findet Ole Käuper Sonntag einen Platz in der Startelf des SV Meppen gegen Türkgücü München?

Meppen. Drei Auswärtssiege in Serie – drei Heimspiele ohne Dreier. Der SV Meppen erwartet am Sonntag um 13 Uhr in der Hänsch-Arena den ambitionierten Vorjahresaufsteiger Türkgücü München.

„Beide Mannschaften haben Druck“, weiß Meppens Trainer Rico Schmitt. Den eigenen bezeichnet er als positiv. „Wir wollen ein Heimspiel gewinnen!“ Für den Verein, die Fans und natürlich die Mannschaft selbst. Die ersten drei Partien in der