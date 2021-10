Im Spiel des SV Meppen beim SV Wehen Wiesbaden ging es Auf und Ab wie hier im Duell von Meppens Morgan Faßbender (in Blau) und Sascha Mockenhaupt.

Picturepower

Meppen. Was für ein denkwürdiges und spannendes Spiel: Der SV Meppen hat den SV Wehen Wiesbaden knapp mit 4:3 geschlagen. Während die rund 300 mitgereisten SVM-Fans in der Brita-Arena nach Abpfiff lautstark feierten, brandete auch in den sozialen Medien große Begeisterung auf.

"Sensationell", "heftiges Spiel", "Ich weine Freudentränen": Der Sieg des SVM sorgte für Partystimmung bei den Emsländern. Screenshot: Henning Harlacher Kommentar auf der Facebookseite des SV Meppen Die Pa