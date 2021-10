Torgefährlich: Alexandra Emmerling (r.) hat fünf Treffer für den SV Meppen erzielt.

Picturepower

Meppen. Spitzenreiter gegen Schlusslicht: Die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Meppen erwarten Sonntag um 11 Uhr auf dem Gelände von Union Meppen den VfL Wolfsburg II.

Die Emsländerinnen führen dank der um elf Treffer besseren Tordifferenz die Tabelle punktgleich vor dem MSV Duisburg an. Beim Zweiten kassierten sie am vergangenen Wochenende nach fünf Punktspielsiegen in Serie die erste Niederlage (0