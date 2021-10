Meppens neuer Stürmer: Ich weiß, dass ich an Toren gemessen werde

Will in Meppen Tore schießen: Richard Sukuta-Pasu. Foto: Picturepower

Picturepower

Meppen. Seine Spielberechtigung lag zwar auch am Donnerstag noch nicht vor. Doch geht es nach Richard Sukuta-Pasu, könnte der neue Stürmer des SV Meppen schon am Samstag (14 Uhr) gegen Magdeburg spielen. "Ich bin fit", sagt er.

Erwartungen: Zehn Tore erzielte Meppen in dieser Saison in elf Punktspielen. Im Abschluss drückt der Schuh. Während Sommerzugang Serhat Koruk noch auf seinen ersten Treffer wartet, traf Lukas Krüger in der Liga einmal und schoss beim 3:2-Si