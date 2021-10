Meppener Torjubel nach dem 1:0: Christoph Hemlein, Lukas Krüger und Florian Egerer (v.l.)

Picturepower

Osnabrück. Der SV Meppen kann also doch an der Bremer Brücke gewinnen. In einem am Ende packenden Pokalfight schlug er den VfL Osnabrück 3:2 (2:0).

Vor 5312 Zuschauern, darunter etwa 600 Emsländer, setzte sich der SVM erstmals seit 30 Jahren wieder bei den Lila-Weißen durch. Und das in einem ganz wichtigen Spiel. Denn nach dem Sieg, der in der Schlussphase auf des Messers Schneide sta