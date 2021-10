Hiobsbotschaft: Meppens David Blacha fällt in Osnabrück aus

Verletzte sich beim 1:0-Sieg in Duisburg: David Blacha. Foto: Picturepower

Picturepower

Meppen. Nicht in Bestbesetzung tritt der SV Meppen im NFV-Pokalspiel in Osnabrück (Mittwoch, 19 Uhr) an: David Blacha steht den Emsländern im Viertelfinale nicht zur Verfügung.

Der Siegtorschütze vom Duisburg-Spiel muss verletzungsbedingt passen. Eine Blessur im oberen Adduktoren-Beckenbereich macht einen Einsatz des 30-Jährigen an alter Wirkungsstätte unmöglich. „Die Verletzung ist noch frisch. Deshalb macht