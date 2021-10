Budenzauber der Fußball-Legenden am 12. November in Lingen

Budenzauber-Duell SV Meppen gegen den VfL Osnabrück (v.l.): Christian Schiffbänker, Wolfgang Hake und Christian Weidner.

Lars Schröer

Lingen. Jetzt steht es fest: Die achte Auflage des Budenzaubers der Fußball-Legenden findet am Freitag, 12. November, ab 18 Uhr in der Emslandarena in Lingen statt

Mit den Lokalmatadoren vom SV Meppen und dem VfL Osnabrück sowie dem SV Werder Bremen sind drei Teilnehmer gesetzt. Hinzu kommen die Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und der VfL Bochum. Mit Dariusz Wosz kehrt der beste Spieler v