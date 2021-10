"In letzter Minute getaped": Darum hatte Luka Tankulic einen Verband

Kämpfte um jeden Ball: Lua Tankulic (l.)

Picturepower

Duisburg. Was war denn da los? Neben der Kapitänsbinde, die Luka Tankulic aufgrund der Verletzung von Thilo Leugers stellvertretend um den rechten Arm trägt, verzierte ein weiterer Gegenstand seinen linken Arm. Oder besser gesagt: seine Hand.

Die SVM-Fans in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg sowie vor den Fernsehern fragten sich, was bei Meppens Nummer zehn wohl vorgefallen sei. Der weiße Verband sorgte für einige Sorgenfalten."Ich weiß es auch nicht""Um ehrlich zu sein,