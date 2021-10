Es sind wieder mehr Zuschauer beim SV Meppen zugelassen.

Lars Schroeer

Meppen. Am Samstag beginnt der Kartenvorverkauf für die nächsten Heimspiele des SV Meppen gegen den 1. FC Magdeburg und gegen Türkgücü München.

Das Duell gegen Magdeburg findet am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr statt. Die Partie gegen Türkgücü wird am Sonntag, 31. Oktober, bereits um 13 Uhr angepfiffen. Nach Angaben des SVM sind die Tickets am Samstag online und bei den