Rico Schmitt mit David Blacha (links) und Ole Käuper. Foto: Picturepower

Picturepower

Meppen. Heute sitzt er beim SV Meppen bereits früh am Morgen in seinem Trainerbüro und geht erst spät am Tag nach Hause. Doch Trainer Rico Schmitt war als junger Mann offenbar nicht immer so strebsam.

Als Trainer versucht Schmitt, seinen Spielern Dinge mit auf den Weg zu geben und Prinzipien zu vermitteln. Dranbleiben und fleißig sein ist dem 53-Jährigen ungemein wichtig. Doch er selbst war in diesem Alter anscheinend nicht immer auf dem