Rico Schmitt: So feierte der Trainer des SV Meppen seinen Geburtstag

Zwei Tage nach dem Saarbrücken-Spiel weilte Rico Schmitt in seiner Heimat. Foto: Picturepower

Picturepower

Meppen. Am vergangenen Montag feierte Rico Schmitt seinen 53. Geburtstag. Beim Sponsorenabend in Rhede berichtete der Trainer des SV Meppen, wie und mit wem er den Tag verbrachte. Und was er sich gönnte.

Samstag spielte er mit Meppen gegen Saarbrücken (2:2). Schoss nach dem Spiel bereitwillig Selfies mit den SVM-Fans. Am Tag darauf setzte er sich ins Auto und fuhr fast 600 Kilometer in seine Heimat Chemnitz. "I