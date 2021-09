Luka Tankulic und Ulrich Taffertshofer treffen wieder aufeinander.

Meppen. Das nächste Derby steht bevor: Am Mittwoch, 6. Oktober (19 Uhr), findet an der Bremer Brücke in Osnabrück das NFV-Pokal-Viertelfinale zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen statt. Tickets gibt es ab Freitag.

Laut Informationen aus Osnabrück, werden insgesamt 950 Tickets für SV-Meppen-Fans in den freien Verkauf gehen. Die Eintrittskarten (Stehplatz: 15 Euro, Sitzplatz: 25 Euro) für SVM-Fans können am kommenden Freitag ab 10 Uhr an Kasse 1 der Hä