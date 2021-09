Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat und Serhat Koruk begrüßten sich beim Aufwärmen herzlich. Foto: imago images/Kirchner-Media

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.de

Meppen. Gegentor verschuldet, selbst erneut nicht getroffen und zur Pause ausgewechselt – Serhat Koruk, Stürmer des SV Meppen, erlebte gegen den 1. FC Saarbrücken (2:2) einen bitteren Nachmittag. Nun hat sich der 25-Jährige zu Wort gemeldet.

Mit versteinerter Miene lief Koruk am Samstag nach dem Schlusspfiff über den Rasen. Sprechen wollte beziehungsweise konnte er nicht. Schließlich musste er zur Dopingkontrolle. Via Instagram gab Koruk nun einen Einblick in sein Seelenle