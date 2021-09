Gegen Saarbrücken gab es die zweite Heimniederlage in Folge. Foto: Picturepower

Meppen. Die Sieglosserie des SV Meppen in der 3. Liga hält an: Doch die Emsländer haben am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken vor 6171 Zuschauern nach 0:2-Rückstand wenigstens einen Punkt gerettet.

Bereits nach einer knappen Viertelstunde lag Meppen 0:2 hinten. Ein katastrophaler Fehlpass von Mittelstürmer Koruk ermöglichte Saarbrücken die Führung. Mit Gegnerdruck im Rücken wollte er zurück passen auf Käuper, spielte den Ball aber nic