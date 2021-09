So viele Karten gibt es noch für das nächste Heimspiel des SV Meppen

Auf erneut große Unterstützung können Rico Schmitt und die Mannschaft im nächsten Heimspiel gegen Saarbrücken bauen. Foto: Picturepower

Picturepower

Meppen. Das nächste Heimspiel des SV Meppen wird höchstwahrscheinlich wieder vor ausverkauftem Haus angepfiffen werden. Es gibt kaum noch Tickets für die Partie gegen den 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr).

Wie Meppens Pressesprecher Thomas Kemper am Donnerstagmittag auf Anfrage mitteilte, gibt es aktuell nur noch 59 Tickets für den Heimbereich. Sie können online, in den bekannten Vorverkaufsstellen oder während der Öffnungszeiten in