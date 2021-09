Zum zweiten Mal in Folge gelang den Meppenern um Serhat Koruk kein Treffer. Foto: Picturepower

Osnabrück. Die Bremer Brücke stand zwar unter Beschuss des SV Meppen. Doch die Festung hielt am Samstag den Angriffen im Derby Stand. Es fehlte ein Mann, der die Mauer mit aller Macht durchbrechen konnte.

Die Serie: Der letzte Meppener Sieg in Osnabrück ist schon fast 30 Jahre her, es war ein 3:1 am 27. Oktober 1991 in der 2. Bundesliga Nord. Josef Menke (6. Minute) und Robert Thoben (32.) schossen die Tore für die Emsländer zum 1:0 und 2:1.