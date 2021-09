David Blacha hat in bisher sieben Ligaspielen noch nicht für den SV Meppen getroffen.

Meppen. Für David Blacha wird das Derby etwas ganz Besonderes: Immerhin trug er bis zum Sommer noch das Trikot des VfL Osnabrück und spielt nun für den SV Meppen. Gegenüber der Sportredaktion spricht der 30-Jährige über sein Aus beim VfL und auf welche Kulisse er sich am Samstag einstellen muss.

Am Samstag (14 Uhr) ist es wieder soweit. Der SV Meppen und der VfL Osnabrück stehen sich nach zweieinhalb Jahren wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. David Blacha läuft erstmals im SVM-Trikot an der Bremer Brücke auf. Zwar will der Mitt