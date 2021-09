Wurde gegen den SC Freiburg II für den verletzten Erik Domaschke eingewechselt: Matthis Harsman.

Meppen. Noch ist nicht entschieden, wer am Samstag (14 Uhr) beim VfL Osnabrück im Tor des SV Meppen stehen wird. Erik Domaschkes Ersatzmann Matthis Harsman gibt sich bereits angriffslustig.

"Ich bereite mich so auf das Spiel vor, dass ich im Tor stehen könnte", zeigt sich Harsman nach dem Training am Mittwoch motiviert. "Wie es schlussendlich am Samstag aussehen wird, ist noch nicht ganz klar." Der SVM hatte auch Nachfrag