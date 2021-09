Der Derby am kommenden Samstag ist live im Free-TV zu sehen. Foto: Picturepower

Picturepower

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen ist nach sechs Spieltagen Pause wieder im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Derby gegen den VfL Osnabrück wird am Samstag (14 Uhr) übertragen.

Zum dritten Mal in dieser Saison wird eine Partie der Meppener im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt – zum dritten Mal auswärts. Der NDR sendet von 14 bis 16 Uhr. Bislang wurden die Auftritte in Halle (1. Spieltag) und in Zw