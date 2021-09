Derby in Osnabrück: Noch nicht alle Tickets des SV Meppen weg

Am Kassenhäuschen bildete sich am Montagnachmittag eine lange Schlange. Foto: Henning Harlacher

Henning Harlacher

Meppen. Es gibt noch Karten: Die Fans des SV Meppen können noch Tickets für das Derby beim VfL Osnabrück (Samstag, 14 Uhr) erwerben.

750 Karten stehen den Meppenern zur Verfügung. Noch wurden nicht alle verkauft. Am Mittwoch (15. September) geht das Restkontingent in den freien Verkauf. Dabei handelt es sich um etwa 170 Tickets. "Sie können in der Geschäftsstelle zwische