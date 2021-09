Lars Bünning: "Dass ich in Osnabrück fehle, ist extrem bitter"

Lars Bünning (Mitte) ist nach seiner fünften Gelbe Karte in Osnabrück gesperrt.

Picturepower

Meppen. Der SV Meppen muss sich erstmals in dieser Saison in der Hänsch-Arena mit 0:1 gegen den SC Freiburg II geschlagen geben. Lars Bünning wird in Osnabrück nach seiner fünften Gelben Karte fehlen, Erik Domaschke musste verletzt ausgewechselt werden. Die Ausfälle wiegen schwer. Die Stimmen zum Spiel:

Lars Bünning (SV Meppen): "Wir sind nicht gut reingekommen. Die zweiten Bälle waren einfach wieder zu schnell weg. Wir haben in der ersten Halbzeit aber ein paar Akzente setzen können. Die zweite Halbzeit geht dann klar an uns. Dann machen