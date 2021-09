Fehlschuss vom Punkt: Freiburgs Emilio Kehrer rutschte bei seinem Elfmeter aus. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Der SV Meppen hat in der 3. Liga 0:1 (0:0) gegen den SC Freiburg II verloren. Torwart Erik Domaschke schied am Freitagabend verletzt aus.

Nach drei Heimsiegen in Folge kassierte Meppen gegen den Aufsteiger aus dem Breisgau vor 6164 Zuschauern die erste Niederlage vor eigenem Publikum.Männliche U23Sehr männlichen Fußball, gar nicht so U23 – so hatte Meppens Trainer Schmitt die