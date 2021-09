Trägt am Spielfeldrand immer Fußballschuhe: Rico Schmitt. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Viele Fußballtrainer tragen bei den Spielen ihrer Mannschaft Trainingsanzug und Turnschuhe. Meppens Coach Rico Schmitt dagegen immer Fußballschuhe. Aber warum eigentlich?

Seitdem Schmitt das Sagen in Meppen hat, verfolgt er die Partien an der Seitenlinie immer in Fußballschuhen – egal, ob zu Hause oder auswärts. Keine farbigen Treter, sondern ein älteres, schwarzes Modell mit den berühmten drei Streifen. Oft