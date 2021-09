Die Fans lehnen Montagsspiele ab. Der DFB setzt sie nach wie vor an. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Der DFB hat in der 3. Liga die Spieltage 11 bis 17 zeitgenau angesetzt. Auf den SV Meppen wartet ein weiteres Montagsspiel, das die eingefleischten Fans ablehnen.

Die meisten der angesetzten SVM-Partien finden samstags statt. Ein Montagsspiel müssen die Meppener am 22. November gegen Viktoria Köln bestreiten. Zudem gibt es eine Begegnung am Sonntag – am 31. Oktober gegen Türkgücü München. Damit