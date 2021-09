Der 24-Jährige hofft weiterhin auf einen Vertrag beim einem Fußballverein.

Meppen. Auf dem Trainingsgelände des SV Meppen hat sich in dieser Woche ein Trainingsgast präsentiert. In der vergangenen Saison stand der 24-jährige Torhüter noch bei Arminia Bielefeld unter Vertrag.

Nikolai Rehnen ist in diesem Sommer das passiert, was sich kein Fußballprofi wünscht: Der gebürtige Kölner hat in diesem Sommer keinen neuen Verein gefunden. Der ehemalige U-20-Nationalspieler (zwei Einsätze) gilt somit als arbeitslos.