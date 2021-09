Derby gegen Osnabrück: So läuft der Vorverkauf beim SV Meppen

Das letzte Pflichtspiel zwischen Meppen (rechts Thilo Leugers) und Osnabrück gab es am 26. Januar 2019. Der VfL siegte durch ein Tor von Benjamin Girth mit 1:0. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Im nächsten Auswärtsspiel kommt es für den SV Meppen zum Derby gegen den VfL Osnabrück (18. September, 14 Uhr). Nun steht fest, ab wann es Tickets im Vorverkauf gibt. Und wer sie kaufen kann.

750 Tickets bekommt der SV Meppenin den Gästeblock darf nur, wer geimpft oder genesen istnicht alle Karten gehen am kommenden Montag in den freien VerkaufKarten werden personalisiert50 Prozent der Gesamtzuschauerkapazität sind an der Bremer