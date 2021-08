Erzielte das Tor des Tages: Lukas Krüger.

Meppen. Lange Zeit mussten die Fans des SV Meppen am Montagabend auf die Erlösung gegen Aufsteiger TSV Havelse warten. In der 63. Minute wechselte Trainer Rico Schmitt allerdings den Sieg ein – und das in doppelter Hinsicht.

Als TSV-Stürmer Julius Düker, der in der vergangenen Saison noch die Farben des SVM vertrat, in der 59. Minute mit einem Schuss aus 15 m nur knapp an Meppen-Torhüter Erik Domaschke scheiterte, schienen die Hoffnungen auf drei Punkte auf den