Musste 18 Minuten nach seiner Einwechslung mit Rot runter: Jonas Feld (links). Foto: Picturepower

Werner Scholz

Mannheim. Jonas Fedl kassierte beim 0:5 in Mannheim den ersten Platzverweis des SV Meppen in dieser Saison. Für seinen Trainer eine "harte Entscheidung". Er zog den Vergleich zum Foul an David Blacha.

Zur Pause wurde Fedl für Egerer eingewechselt. 18 Minuten später musste der Sommerzugang vom FSV Mainz 05 den Platz schon wieder verlassen. Schiedsrichter Steven Greif zeigte dem Meppener nach einem üblen Foul an der Mittellinie gegen