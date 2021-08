Inzwischen 38 Jahre alt: Mahir Saglik. Foto: imago images / pmk

Meppen. Nick Proschwitz war es 2011/2012 und auch Mahir Saglik – Torschützenkönig in der 2. Bundesliga. Seit dieser Saison schnürt Saglik seine Fußballschuhe in der 3. Liga. Am Samstag kommt er mit seinem neuen Verein nach Meppen.

Der Verein: Die erste Saison in der 3. Bundesliga hat der SC Verl mit einem Etat von 3,7 Millionen Euro für den Gesamtverein bestritten. Für die neue Spielzeit wird mit 4 Millionen Euro geplant. Ein Erfolgsgeheimnis ist die Kontinuität