SV Meppen: Mannheim-Tickets nicht an der Tageskasse erhältlich

In Mannheim gelang dem SV Meppen am 14. März der bislang letzte Auswärtssieg in der 3. Liga. Siegtorschütze war Yannick Osée (links). Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Das nächste Auswärtsspiel des Fußball-Drittligisten SV Meppen steigt beim SV Waldhof Mannheim. Tickets gibt aus ausschließlich beim SVM. Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben.

Am kommenden Dienstag (24. August) gastiert der SV Meppen um 19 Uhr in Mannheim. Steh- und Sitzplatzkarten wird es nur in der Geschäftsstelle des SV Meppen. Geöffnet ist sie montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 18